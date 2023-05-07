انت الان تتابع خبر في بغداد.. احتجاز الوكيل السابق لوكالة الاستخبارات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "وزير الداخلية عبد الامير الشمري امر باحتجاز أبو رغيف للتحقيق معه بعدة ملفات"، ولم يكشف المصدر المزيد من التفاصيل.

وفي كانون الثاني الماضي، كشف قاضي محكمة تحقيق الكرخ القاضي الأول، صدور مذكرة منع سفر بحق الوكيل السابق للاستخبارات العسكرية احمد أبو رغيف، وقرار لإثبات مشروعية مصادر أمواله.

