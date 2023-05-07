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قبل موقعة السيتي.. ريال مدريد يستعيد "نجمه المنحوس"

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2023-05-07 | 18:39

قبل موقعة السيتي.. ريال مدريد يستعيد "نجمه المنحوس"

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استعاد الإيطالي كارلو أنشيلوني، المدير الفني لريال مدريد، لاعبا غائبا عن صفوف فريقه، اليوم الأحد، قبل 48 ساعة من مواجهة مانشستر سيتي، في ذهاب نصف نهائي .
وكان ريال مدريد فاز على أوساسونا بنتيجة (2-1)، أمس السبت، في نهائي كأس ملك إسبانيا، ويستعد لمواجهة مانشستر سيتي، الثلاثاء المقبل.

ووفقا للموقع الرسمي لريال مدريد، شارك الفرنسي فيرلاند ميندي في جزء من تدريبات الكرة، خلال مران اليوم، عقب غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة.


واعتمد أنشيلوتي على إدواردو كامافينجا خلال الفترة الماضية، لتعويض غياب ميندي عن مركز الظهير الأيمن.

وزعمت بعض التقارير، بأن ريال مدريد قد يفكر في الاستغناء عن ميندي في الصيف المقبل، بسبب كثرة إصاباته.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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