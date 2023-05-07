انت الان تتابع خبر مفوضية الانتخابات تؤكد جاهزيتها لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال جميل في حديث لنشرة اخبار السومرية ان "المفوضية بدأت في وقت مبكر ومنذ شهر اذار في تحديث وتسجيل بيانات الناخبين وتم تسجيل اكثر من 800 الف ناخب وهناك 1094 مركز يعمل على تحديث بيانات الناخبين وهناك فرق بين سجل الناخبين وتحديث البيانات للناخبين".وأضاف: "نؤكد على جهوزية المفوضية وما تم تداوله عن عدم جهوزيتنا غير صحيح ونحن شرعنا بتحديث البيانات وتوزيع البطاقات وتمت المصادقة على جدول الاعمال بعد إقرار موازنة المفوضية وتم الشروع بالعمل".

وأشار جميل الى ان "قانون الانتخابات تطبقه المفوضية وسيتم التعامل مع 15 دائرة وليس كما في الانتخابات السابقة وهناك زيادة في عدد السكان ما يفرض زيادة في الاستعدادات الوجستية والفنية".

وبين ان "هناك لجان فنية في المفوضية تقرر زيادة الأجهزة والتنسيق مع الوزارات ونحتاج الى التعامل مع عدة وزارات لإكمال الاستعدادات للانتخابات وادارتها وتحقيق امنها، ونحتاج التعامل مع وزارة الخارجية لاجل ادخال المراقبين"، ولفت الى انه "لن يتم اشراك المغتربين في هذه الانتخابات اما بالنسبة للنازحين والمهجرين سينتخبون ولكن فقط من خلال البطاقة البايومترية فقط".

وأكد جميل ان "تحديد موعد الانتخابات سيكون قبل عشرين يوم من تاريخ الاقتراع والذي سيكون قبل نهاية العام الحالي".