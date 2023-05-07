وصول سفينة جلالة الملك الرياض إلى جدة قادمة من السودان

وصلت قبل قليل، سفينة جلالة الملك الرياض، إلى قاعدة الملك فيصل البحرية بجدة، وعلى متنها 249 شخصاً من الجنسية اليمنية قادمة من ميناء بورتسودان ممن تم إجلاؤهم من السودان.

وتفصيلاً، يأتي ذلك استمراراً للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة، في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان.