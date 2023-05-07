الأمم المتحدة تحذر من حرب أهلية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من العاصمة البورندية بوجمبورا، أن القتال يجب أن يتوقف فورا في السودان، قبل أن يتحول إلى حرب أهلية قد تدمر البلاد وتزلزل الإقليم في السنوات المقبلة. وقال على هامش قمة إقليمية حول السلام في الكونغو الديمقراطية إن الوضع في السودان يثير القلق كل يوم أكثر، فالمعارك تتواصل بضراوة، بينما يزداد الوضع الأمني تدهورا، مؤكدا أن هذا الصراع مأساة للشعب السوداني وتهديد إضافي للأمن في الساحل وشرق أفريقيا. وأوضح أنه يجب على الجميع تغليب مصالح الشعب السوداني في المقام الأول، مؤكدا أنه لا بد من العودة إلى السلام وإلى نظام مدني.

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