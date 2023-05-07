القوى المدنية تحث أبوالغيط على التدخل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط خطابا من القوى المدنية السودانية الموقعة على الاتفاق الإطاري يعرضون فيه وجهة نظرهم حول الدور المنشود من الجامعة العربية لوقف الحرب الدائرة في السودان.

وقال المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن القوى المدنية طلبت التواصل الفوري مع قيادات القوات المسلحة والدعم السريع لحثهما على وقف القتال كأولوية رئيسية.

وشددوا على رفض التدخلات الخارجية التي تسهم في زيادة إشعال الحرب أو توسيع رقعتها، ودعم الانتقال لعملية سياسية تفضي إلى اتفاق جميع الأطراف على ترتيبات دستورية جديدة تنشأ بموجبها سلطة مدنية متوافق عليها، لتنفيذ برنامج إصلاحي خلال فترة انتقالية قصيرة تؤدي إلى انتخابات عامة.