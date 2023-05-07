غزة تنتفض بسبب تقليص المساعدات الأممية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتج عشرات الفلسطينيين أمس ضد ما قالوا إنه تقليص برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة المساعدات الإنسانية عن الأسر الفقيرة في قطاع غزة.

وتظاهر المحتجون قبالة مقر الأمم المتحدة في غزة وهم يرفعون لافتات تشكو من زيادة معدلات الفقر في القطاع المحاصر إسرائيليا منذ 2007، وتراجع مستوى المساعدات الدولية.

وقال المحتجون إنهم تلقوا رسائل نصية على هواتفهم تفيد بتوقف حصولهم على المساعدات الغذائية من برنامج الغذاء العالمي.

وبحسب هؤلاء، فإن الرسائل تضمنت إبلاغهم أنه «في ظل نقص الموارد التي يواجهها برنامج الغذاء لعالمي حاليا وحرصا على استمرار المساعدات الغذائية للفئات الأكثر احتياجا والأكثر هشاشة، يؤسفنا إبلاغك عن توقف موقت للمساعدة الغذائية لأسرتك ابتداء من أول يونيو 2023».

يقدم برنامج الغذاء العالمي مساعدات في الضفة الغربية تصل إلى 436 ألفا.

حاجة غزة للدعم

