الإمارات: تصدينا لتنظيمات إرهابية سيبرانية

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وقال المجلس في تغريدة عبر حسابه بموقع «تويتر» «تمكنت الجهات من صد جميع الهجمات بنجاح، ويعود ذلك إلى التعاون الفعال بين الجهات المختلفة وتفعيل منظومات الطوارئ السيبرانية».
وأضاف «نحن ملتزمون بالعمل بجد لحماية وطننا من أي تهديدات سيبرانية محتملة في المستقبل تحت ظل قيادتنا الرشيدة».
وأهاب المجلس أمس الأول بجميع المؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة بأخذ الحيطة والحذر من أي هجمات سيبرانية تستهدف البنية التحتية والأصول الرقمية الوطنية، وطالب الجهات الحكومية والخاصة بتفعيل منظومة الطوارئ السيبرانية والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لمشاركة البيانات باستباقية والتصدي للهجمات الخبيثة.
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