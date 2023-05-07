إعدام قاتل المحلل العراقي الهاشمي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت محكمة عراقية أمس حكما بالإعدام بحق المدان بقتل المحلل السياسي هشام الهاشمي قرب منزله في يوليو عام 2020. وأفادت وسائل إعلام عراقية بأن قرار محكمة جنايات الرصافة جاء بعد عقدها 10 جلسات للنظر في القضية. وأطلق مسلحون يستقلون دراجة نارية الرصاص على المحلل السياسي هشام الهاشمي وهو بداخل سيارته لحظة وصوله إلى منزله في حي زيونة شرق بغداد، وتمكنت القوات العراقية من اعتقال أحد المنفذين عام 2021 وإحالته للقضاء العراقي.

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