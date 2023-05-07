شكرا لقرائتكم خبر الإرياني: المراكز الحوثية قنبلة تهدد اليمنيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل جماعة الحوثي عمليات حشد واستقطاب الطلبة والأطفال بمناطق سيطرتها والدفع بهم لما يسمى المراكز الصيفية التابعة لها، خدمة لمشروعها الطائفي.

وأصدرت الميلشيات أوامر بتوجيه طلاب المعاهد في محافظة الحديدة للالتحاق بالمراكز الصيفية.

وأنفقت الجماعة مبالغ مالية كبيرة، وطبعت ملايين الكتب الطائفية، ووفرت كافة المستلزمات لإقامة هذه المراكز بمختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتها المسلحة، فيما أدانت العديد من منظمات المجتمع المدني بشدة استمرار إقامة المعسكرات الصيفية لأطفال اليمن، وقالت «إن خطوات جماعة الحوثي هي تفخيخ عقول الأطفال بعد أن يتم إخضاع الأطفال في هذه المعسكرات إلى تدريبات شبه عسكرية ودورات ثقافيه تكرس مفهوم الطائفية والولاية والأفكار المشوهة.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، «إن إعلان ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، تنظيم معسكرات لاستدراج وتجنيد مئات الآلاف من الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرتها، تحت غطاء المراكز الصيفية، يكشف موقفها الحقيقي من جهود التهدئة ووقف الحرب وإحلال السلام في اليمن، ومساعيها لخلق جيل من الإرهابيين لا يمثلون خطرا على اليمن فحسب، بل يشكلون قنبلة موقوتة تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وأوضح أن تخطيط الميليشيات لاستهداف مئات الآلاف من الأطفال من خلال المراكز الصيفية، وغسل عقولهم بالأفكار الإرهابية المتطرفة وتعبئتهم بشعارات الموت والكراهية الدخيلة على بلدنا والمستوردة من إيران، يؤكد استغلالها جهود إحلال السلام لكسب الوقت وتجنيد المزيد من المقاتلين في صفوفها وبخاصة فئة الأطفال، وقودا لمعاركها القادمة.

وأشار إلى أن الجماعة تواصل تسخير مؤسسات الدولة الواقعة ضمن سيطرتها، بما فيها المؤسسة التعليمية، وتوظيف حالة اللاحرب واللاسلم القائمة للمزيد من التغلغل وتكريس سيطرتها في مناطق تواجدها، وفرض أفكارها على المجتمع بالقوة والإكراه، واستهداف الهوية الوطنية والعربية، وتفكيك السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي، ونسف فرص العيش المشترك بين اليمنيين.

وحذر الإرياني الآباء والأمهات والمشايخ وأبناء القبائل في العاصمة المختطفة صنعاء ومناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، من الزج بأبنائهم في هذه المراكز المشبوهة، وأخذ العظة والعبرة من عشرات الآلاف من الضحايا الأطفال الذين استدرجتهم الميليشيات وزجت بهم في محارق مفتوحة وإعادتهم لأهاليهم في صناديق أو بإعاقات دائمة، وكذا مئات حالات القتل التي نفذها حوثيون عائدون من دورات ثقافية ومن جبهات القتال بحق أقاربهم، نتيجة التعبئة الخاطئة.

من جهة أخرى، أفشلت قوات مشتركة، هجوما واسعا شنته ميليشيات الحوثي في جبهة القتال مديرية بيحان غرب محافظة شبوة المحاذية لمديرية ناطع محافظة البيضاء. وقال مصدر ميداني أن معارك عنيفة دارت بين الجانبين استخدم فيها مختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة عقب الهجوم الفاشل الذي شنته المليشيات برغم الحشود الكبيرة التي تم حشدها في محاولة لإحراز تقدم ميداني.

مشاهدات يمنية:

