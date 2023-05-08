الألغام تحاصر المزارعين الأوكرانيين

دفعت الحرب في جميع أنحاء أوكرانيا مزارعي الحبوب إلى معضلة شرسة، حيث أصبح المزارعون يخاطرون بحياتهم في المناطق الخالية من الاحتلال الروسي، لتجريد أراضيهم من المتفجرات والألغام قبل موسم الزراعة الربيعي الحاسم.

وحتى مع ذلك، يتعين عليهم التعامل مع ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل بسبب الحصار الروسي للعديد من موانى البحر الأسود، والقيود الأخيرة التي فرضتها الدول المجاورة على الحبوب الأوكرانية.

وقال بيير فوتييه، رئيس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في أوكرانيا: «الانخفاض الحاد في محاصيل الحبوب قد يهدد الأمن الغذائي العالمي.. إنها الشيء الرئيسي الذي يأكله الجميع، لذلك تعد مصدر قلق كبيرا».

وأوضحت «الفاو» أن %9 من الشركات الزراعية خسرت إيراداتها، وأن هناك ما يعادل %12 من الأراضي الزراعية ملوثة بالألغام.

تقليص المحاصيل

تسببت الأزمة المزدوجة في تقليص العديد من المزارعين زراعة المحاصيل. كما تسببت الاختناقات بشحن الحبوب، برا وبحرا، في حدوث خسائر، مع توقعات بحدوث انخفاض بـ20 إلى %30 في إنتاج الحبوب، وانخفاض جودة المحاصيل، وربما حدوث الآلاف من حالات الإفلاس العام المقبل، وفقًا لمطلعين على الصناعة، ومسؤولين في الحكومة الأوكرانية ومنظمات دولية.

خبز العالم

بعد أكثر من عام منذ الغزو الروسي، بدأت الصناعة الزراعية الأوكرانية في رؤية التأثير الكامل لما يُطلق عليه «سلة خبز العالم»، التي تعد إمداداتها من القمح والشعير وزيت عباد الشمس ذات الأسعار المعقولة ضرورية لإفريقيا والشرق الأوسط وأجزاء من آسيا، التى يعاني فيها الناس الجوع.

ولفتت «الفاو» إلى انخفاض الأراضي المزروعة بالحبوب العام الماضي إلى 11.6 مليون هكتار (28.6 مليون فدان) من 16 مليون هكتار (نحو 40 مليون فدان) في 2021.

ومن المتوقع أن تنخفض هذه المساحة إلى 10.2 ملايين هكتار (25.2 مليون فدان) هذا العام.

تهديد الصواريخ

في مقاطعة «خيرسون» الجنوبية، بين تهديد الصواريخ من السماء والألغام على الأرض، يقوم المزارعون بالحساب نفسه، الذي غالبًا ما يكون مأساويًا: خاطروا وزرعوا أو فقدوا مصادر رزقهم. وتعد المنطقة من بين أعلى المناطق إنتاجًا للقمح في أوكرانيا والأكثر تعدينًا، ولكن خدمات إزالة الألغام منهكة وفوق طاقتها، مع إعطاء الأولوية للبنية التحتية ومنازل المدنيين على المزارع.

لكن لا يستطيع المزارعون الانتظار، فأبريل ومايو هما من أشهر زراعة الذرة، بينما تكون أشهر الخريف للقمح، لذلك يتحوّل الكثيرون إلى زراعة بذور زيتية أقل تكلفة.

40 مزارعا

ذكرت هانا شوستاك كوتشمياك، رئيسة إدارة فيسوكوبيليا التي تضم عدة قرى في شمال خيرسون: «لدينا ما يقرب من 40 مزارعًا كبيرًا في منطقتنا، وكل شخص تقريبًا غير قادر على الوصول إلى أرضه باستثناء اثنين»، وعدّتهم من الأبطال بقولها: «أبطالنا كانوا يقودون سياراتهم حول الألغام، لإحضار خبراء إزالة الألغام.. لم يشعر أي من المزارعين أن لديهم الخيار.. كانوا يعلمون أنه دون حصاد هذا العام، سيكونون معسرين بحلول العام المقبل». وفي الشهر الماضي، قتل أحد العمال، وأصيب آخر في أثناء التقاط بقايا صواريخ معدنية.

تكاليف العبور

أدى الحصار الروسي لموانى أوكرانيا على البحر الأسود إلى تجريد البلاد من الميزة التي كانت تتمتع بها ذات يوم على الدول الأخرى المصدرة للحبوب. فتكاليف العبور، التي أصبحت الآن أعلى ما بين أربعة وستة أضعاف مستويات ما قبل الحرب، جعلت إنتاج الحبوب باهظ التكلفة. وتزيد التكاليف المرتفعة للوقود والأسمدة والبذور عالية الجودة من مشاكل المزارعين الذين يجب على معظمهم بيع حبوبهم بخسارة.

أظهرت بيانات من 3000 مزارع أوكراني:

أن بذور القمح أقل %40 هذا العام، ونتوقع أن يتم زرع بذور أقل بـ%50 من الذرة في أوكرانيا.

قال الرئيس التنفيذي لشركة HarvEast، دميترو سكورنياكوف، إن شركته الزراعية تدفع ما يقرب من 110 دولارات تكاليف لوجستية، لتصدير كل طن من الذرة.

ذكر المزارعون أن الحبوب لم تعد تقدم لهم أي ربح.

قالت شركات شحن الحبوب الأوكرانية إن عمليات التفتيش الروسية تتسبب في فترات انتظار طويلة للسفن، مما يجعل الرسوم تتراكم، والطريق البحري باهظ التكلفة وغير موثوق به.

هناك بعض السفن كانت تنتظر ما يقرب من 80 يومًا في قائمة الانتظار لمجرد تحميلها.

شكّل الشحن عن طريق البحر %75 من صادرات الحبوب الأوكرانية في بداية العام.

ذكر بعض المزارعين أنهم لن يخاطروا بزراعة حقولهم.