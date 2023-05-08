ولي العهد يبحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي العلاقات بين البلدين

استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان مساء يوم الأحد مستشار الأمن القومي الأمريكي السيد جيك سوليفان، وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما تم استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء من الجانب الأمريكي السفير الأمريكي لدى المملكة مايكل راتني، ومنسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي السيد بريت ماكغورك، والمنسق الرئاسي في وزارة الخارجية السيد آموس هوكستين، وكبيرة مستشاري الأمن القومي السيدة أريانا بيرنجاوت.
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