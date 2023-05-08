شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التعليم بمجلس الشيوخ تبحث إصدار وثيقة مبادئ لـ "الذكاء الاصطناعي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، اجتماعين، الاجتماع الأول لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب سيد عبده ، بشأن حلول وزارة الاتصالات في سد خطوط الأرضية في ظل مصر الرقمية.

بينما تناقش فى الاجتماع الثاني الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى بشأن "إصدار وثيقة مبادئ لـ"الذكاء الاصطناعي"، وذلك وسط حضور ممثلي الحكومة.

وتناقش لجنة الشباب والرياضة الاقتراح برغبة المقدم من النائب خالد عونى بشأن إنشاء مركز شباب بقرية ية الجديدة بمركز دراو بمحافظة أسوان" وسط حضور ممثلى الحكومة.