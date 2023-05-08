شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة حقوق الإنسان بالشيوخ تناقش توفير مترجم إشارة بالجهات وتنمية الأسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة راجية الفقي بشأن توفير مترجم إشارة للصم والبكم في الجهات الحكومية بمنح دورة تدريبية لمجموعة من الموظفين بالجهة للتعامل مع المواطنين الذين يعانون من هذه الإعاقة".

كما تطرح على مائدتها مقترح للنائبة دينا هلالي بشأن "إنشاء وحدات لتنمية الأسرة المصرية بمراكز الشباب لتنفيذ مستهدفات الارتقاء بالمجتمع المصرى"، فيما تستكمل لجنة الثقافة مناقشة الدراسة المحالة للنائبة سها سعيد بشـأن "إحياء مسار العائلة المقدسة في الترويج للسياحة الدينية في مصر".

وتدرس لجنة الشئون الدينية، "قياس الأثر التشريعي للمواد المتعلقة بجامعة الأزهر (فقط) بالباب الرابع من القانون رقم 103) لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها .

وكان قد قرر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غلق باب المناقشة، خلال جلسة الأحد، حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عـن الطلب المقـدم من النائب أكمل نجاتي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين.

وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، موافقة المجلس على إعادة التقرير إلي اللجنة المشتركة لاستكمال الدراسة في ضوء مشروع قانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب بشأن بتعديل بعض أحكام نقابة التجاريين".