شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "اقتصادية الشيوخ" تناقش مشروع قانون لاعتماد خطة التنمية 2023/2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، اجتماعا اليوم، الإثنين، لمناقشة مشروع قانون مقدم باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024 التأشيرات العامة المرافقة له على أن يحضر الاجتماع ممثلين عن الحكومة.

فى سياق متصل، تجتمع لجنة الشئون الخارجية والعربية وذلك لمناقشة موضوع انضمام مصر لبنك التنمية التابع لمجموعة البريكس على أن يحضر الاجتماع ممثلين عن الحكومة.

كما تنعقد لجنة الدفاع والأمن القومى لاستكمال مناقشة أهم توصيات اللجنة عن موضوع الأمن السيبرانى ومتطلبات الأمن القومى المصرى.