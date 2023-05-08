 المتحدث باسم وزارة الصحة يتحدث حول أوضاع الازمة بالسودان.. ماذا قال؟

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه منذ بداية الأزمة السودانية جرى رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع منافذ الدخول سواء برية أو بحرية ودعمها بالأدمية والكوادر الطبية وورفع التوعية في الحجر الصجي، منوها بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، برفع درجة الاستعداد الصحي، لاستقبال النازحين من أى جنسية، وكذلك المصريين العائدين من هناك.



وأضاف عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى، أنه هناك تعاون مع كافة المنظمات الصحية سواء الهلال المصري أو الصحة العالمية، لافتا إلى أن هناك عيادات متخصصة باطنة وأسنان والدعم النفسي.



وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة عن تطعيم 2100 طفل ضد شلل الأطفال و731 ضد الحصبة والحصبة الألماني، لافتا إلى أن إجمالي المترددين على العيادات الطبية أكثر من 7500 من المصريين والسودانيين، كما يتم تحويل المصابين إلى المستشفيات بأسوان.