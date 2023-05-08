حسام زكي يكشف كواليس تطورات ملف السودان (أبرز التصريحات)

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إنه سيتم إبلاغ سوريا رسميًا صباح اليوم الإثنين على أقصى تقدير، بعودتها إلى الجامعة العربية، موضحًا أنه سيرتب على هذا القرار ترشيح مندوب سوري بالجامعة.



وأكد السفير حسام زكي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد، أن سوريا ستعود لممارسة مهامها بالجامعة العربية بعد هذا القرار، موضحًا أن القرار جاء بتوافق الدول الأعضاء.



وأضاف، أنه سيتم ترتيب الأمور تباعًا بشأن تنفيذ القرار، مؤكدًا أن هناك توافقًا لتشكيل لجنة لمتابعة الأوضاع في دول جوار سوريا.



وحول موقف الجامعة العربية من الأزمة السوداني، قال السفير حسام زكي، إن الأزمة السودانية شهدت تدخلات عدة أطراف إقليمية ودولية، منوهًا بأن الجميع كان يهدف لتحقيق مصالحه.

وأشار الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إلى أنه تم تشكيل مجموعة اتصال وزارية من مصر والسعودية والأمين العام للجامعة العربية، لمتابعة الجزء السياسي والتفاوضي في السودان، بالإضافة إلى الشق الإنساني.