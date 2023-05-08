شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "التعليم العالي" بمصر يعلن موعد فتح رابط إلكتروني لتسجيل الطلاب العائدين من السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، تفاصيل تحويل الطلاب المصريين العائديم من السودان وروسيا وأوكرانيا لاستكمال دراستهم في مصر.



وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة dmc، أن الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعات الخاص والأهلية يضع البنود التنفيذية الخاصة بالقواعد التي تسبق تحويل الطلاب.



وأعلن المتحدث باسم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، عن وضع رابط إلكتروني لمجلس الأعلى للجامعات يوم السبت المقبل 13 مايو ليدخل الطالب ويسجل البيانات، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل الأيام المقبلة في مؤتمر صحفي.

ونوه بأنه سيحصل الطالب على إفادة من المجلس الأعلى للجامعات ليتقدم بها الطالب في الجامعة التي يريد أن يدرس عليها معتمدة أو غير معتمدة.