"إسكان الشيوخ" تناقش اليوم اقتراح برغبة لإنشاء نفق أسفل مسار القطار السريع

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، اجتماعا اليوم، الإثنين، لمناقشة اقتراحين برغبة مقدمين من النائب وليد التمامى بشأن نقل محطة السكة الحديدية بمدينة دمياط، بالإضافة إلى إنشاء محطة معالجة صرف رئيسية لخدمة قرى شرباص والنيل العليا والبراشية.

محمد يوسف

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