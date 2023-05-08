شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "صناعة الشيوخ" تناقش تطورات دعم وتعميق الصناعة المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، اجتماعا لمناقشة تطورات دعم وتعميق الصناعة المصرية.

بينما تناقش لجنة الطاقة بالمجلس، اقتراح برغبة مقدم من النائب نصيف حفناوي بشأن"عمل مكامير الفحم بنطاق الوحدة المحلية بقرية أجهور الكبرى.

كما تناقش اقتراح برغبة مقدم من النائب ياسر الهضيبي، بشأن تفعيل صندوق حماية البيئة في التخفيف من آثار التغيرات المناخية، وتشجيع الاستثمار البيئي وذلك وسط حضور ممثلي الحكومة.