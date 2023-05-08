شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر متحدث الخارجية المصرية: 50 ألف سوداني وصلوا إلى مصر عبر الحدود والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي -

كشف السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية عن أعداد المصريين الذين جرىإجلاؤهم من السودان، مؤكدا أن العدد تجاوز 6500 مصري، إضافة إلى استقبال مصر لأكثر من 50 ألف سوداني وصلوا عبر الحدود إلى الأراضي المصرية.



وقال السفير أحمد أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر فضائية "CBC"، مساء الأحد، إنه يجري التعامل مع هذه الأزمة بشكل يومي، والأعداد ما بين التزايد والاستقرار، لافتا إلى أن هناك خلية عمل متكاملة.



كما أشار إلى أن وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي عملتا على ضخ عيادات متنقلة في المناطق الحدودية، للتعامل مع الحالات الإنسانية، مع الضخ بأعداد أكبر من المسؤولين إلى المنافذ لتسهيل عمليات الدخول.



وأكد متحدث الخارجية، أن القنصلية المصرية في وادي حلفا وبورتسودان تعملان على مدار الساعة، للمساهمة في عمليات الإجلاء المختلفة، لافتا إلى أن أجهزة الدولة تتعامل بأكملها للتنسيق على مدار الساعة، والتعامل مع الشق الإنساني لهذه الأزمة.

