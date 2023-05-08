شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السفير أحمد أبوزيد: رسائلنا واضحة بشأن السودان.. وقرار الجامعة العربية يتوج المبادرة المصرية السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن التعامل السياسي مع القضية السودانية توج بقرار صدر عن جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، بمبادرة مصرية سعودية سعيًا لوقف إطلاق النار في السودان.

وأضاف أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر فضائية "CBC"، مساء اليوم الأحد، أنه تم إنشاء مجموعة اتصال عربية للاضطلاع بدور والعمل على وقف إطلاق النار، وتنسيق الجهود مع الأطراف الإقليمية والدولية، والتواصل مع منظمات الإغاثة والأمم المتحدة، والعمل مع الأمين العام لجامعة الدول العربية.



ونوه بأن الوضع متأزم حاليًا في السودان، وسط معاناة الشعب السوداني الشقيق، مشددًا على رسائل مصر، والمتمثلة في التأكيد على حماية الشعب السوداني، وحماية مقدرات الدولة السودانية في هذا المعترك شديد الخطورة.