شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كيف دعمت السعودية الشعب السوداني؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لم تغفل المملكة العربية السعودية عن تقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء، ففي أزمة السودان، ساهمت بتقديم 100 مليون دولار كمساعدات إنسانية للشعب السوداني، وتنظيم حملة شعبية لجمع التبرعات عبر منصة "ساهم".



في ضوء البحث المتزايد عن كيف دعمت السعودية الشعب السوداني؟، استمرارًا لدورها البارز ومساهماتها في دعم الأشقاء.

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتقديم 100 مليون دولار كمساعدات إنسانية للشعب السوداني.



وضمن مبادرات الدعم السعودي للشعب السوداني، فقد تم تنظيم حملة شعبية لجمع التبرعات عبر منصة “ساهم”، تهدف إلى التخفيف من تأثير الوضع الحالي الذي يعيشه الشعب السوداني.

وتصدرت الحملة موقع التواصل الاجتماعي تويتر، لتعلن الكثير من الجهات المانحة السعودية تقديم مساعدات للشعب السوداني عبر مبادرات شعبية وفردية سعودية تضامنًا مع الشعب السوداني الشقيق.

ويقول المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله الربيعة، إنه بناءً على توجيهات الملك وولي العهد، سيتم تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية للنازحين السودانيين.

وشكر الربيعة الملك وولي العهد على موقفهما النبيل وغير المفاجئ، والذي يعد امتدادًا لدور المملكة العربية السعودية الإنساني في الوقوف مع المتضررين والمحتاجين حول العالم في مختلف الأزمات.



وعلى صعيد آخر، تواصل المملكة جهودها الانسانية في تنفيذ رحلات إجلاء المواطنين السعوديين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان الشقيقة، منذ اندلاع النزاع بها، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.



وكانت المملكة العربية السعودية، وجهت بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار للشعب السودان في أزمته الأخيرة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية.

وتأتي هذه المساعدات انطلاقا من حرص العاهل السعودي وولي العهد على الوقوف إلى جانب أبناء الشعب السوداني الشقيق، والتخفيف من آثار الأزمة الصعبة التي يشهدها السودان.