شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر في ظل الأزمة.. توضيح هام من "التعليم العالي" بمصر للطلاب العائدين من السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، عن أنه سيتم تدشين رابط إلكتروني لتدوين الييانات المطلوبة من الطلاب العائدين من للسودان خلال 72 ساعة.

وأضاف “عبد الغفار”، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج “حديث القاهرة”، المذاع على فصائية “القاهرة والناس”، أنه سيتم عقد اختبار للطلاب العائدين من السودان بهدف تحديد مستواهم

وأشار أن الطالب يقدم الكارنيه الدراسي للعام الدراسي الحالي، والمجلس الأعلى للجامعات يحدد إذا كان الطالب سينتقل للعام الجامعي القادم أم سيتم اختباره لتحديد الفرقة الدراسية التي سينتقل اليها.

وأكد أن هناك درجة من درجات المرونة ويسر كبير في الإجراءات لاستيعاب الأزمة، موضحًا أنه سيتم وضع نظام دراسي لطلاب كليات طب العائدين من السودان، لافتا إلى أن عدد الطلاب العائدين من السودان من 3 لـ 5 آلاف طالب.