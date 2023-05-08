متحدث الخارجية المصرية يكشف عن تشكيل لجنة تعمل 24 ساعة لإجلاء المصريين من السودان

أكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، حرص مصر على الرعايا المصريين وإجلائهم من السودان منذ الأيام الأولى لاندلاع الأزمة السودانية، لافتًا إلى أنه تم تشكيل لجنة معنية لمتابعة هذه الأزمة على مدار ال 24 ساعة.



وأشار أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر فضائية "CBC"، مساء الأحد، إلى أن هذه اللجنة تصدر بيانات دولية من خلال وزارة الخارجية، لتوضيح أعداد المصريين الذين يتم إجلاؤهم برا وبحرا وجوا.



كما أشار أبو زيد، إلى اتصالات عديدة تلقاها وزير الخارجية من نظرائه بالدول الأوروبية والإفريقية وغيرها، طلبًا لمساعدة مصر في عملية إجلاء رعاياهم، وتسهيل عملية الإجلاء لهم.

وأوضح متحدث الخارجية المصرية، أن التعامل مع الوضع الإنساني على الأرض هو الأولوية الأولى لتأمين الجالية المصرية، إضافة إلى الأشقاء السودانيين الذين فتحت مصر أبوابها لهم بسبب ظروف الحرب التي اضطرهم لمغادرة بلدانهم، حيث تدفقت أعداد كبيرة من السودانيين وجنسيات أخرى عبر الحدود المصرية.