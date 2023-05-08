انت الان تتابع خبر غرق قارب سياحي يودي بحياة 22 شخصا في الهند والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقع الحادث في بلدة تانور الساحلية في منطقة مالابورام بولاية كيرالا، وشارك عشرات الأشخاص خلال الليل في البحث عن ناجين من القارب الذي كان مغمورا جزئيا بالمياه، حيث استخدم البعض الحبال لتثبيته بينما كان البعض الآخر في الماء ينظرون من خلال نوافذه.

وصرح ضابط من مركز شرطة تانور: "انتشلنا 22 جثة بينهم 15 امرأة و7 ذكور. هناك حوالي 6 أشخاص في المستشفى. وعمليات الإنقاذ جارية"، مضيفا أن ثلاثين شخصا كانوا على متن القارب.