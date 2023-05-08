انت الان تتابع خبر الإعلان عن مكان حفل زفاف الأمير الحسين بن عبد الله الثاني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأصدر الديوان الملكي بيانا قال فيه إن مراسم عقد القران ستكون في قصر زهران بعمّان، وبعدها يتوجه الموكب إلى قصر الحسينية، حيث سيقام حفل استقبال ومأدبة عشاء بمناسبة زفاف ولي العهد، وسيكون حفل الاستقبال ومأدبة العشاء مغلقين للإعلام.

وأوضح أن هناك العديد من وسائل الإعلام العربية والأجنبية سوف تغطي فعاليات مرتبطة بعقد القران.

وكان الديوان الملكي الهاشمي، قد أعلن سابقاً عن موعد عقد القران من خلال بيان رسمي، جاء فيه "يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن أنه سيتم، بعون الله وتوفيقه، عقد قران صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد المعظم على الآنسة رجوة بنت خالد آل سيف، في الثاني عشر من ذي القعدة عام 1444 هجري، الموافق للأول من حزيران عام 2023 ميلادي".