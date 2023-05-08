الإعلامي أحمد موسى يؤكد أن الرئيس السيسي كلف الأجهزة بإعادة 500 أسرة مصرية من السودان

أشاد الإعلامي أحمد موسى، مساء الأحد، بالتكليفات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للأجهزة المعنية المصرية، ممثلة في وزارة الدفاع والمخابرات، لإعادة 500 أسرة مصرية من السودان.



وأوضح أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه سيتم إعادة الـ500 أسرة عبر ميناء سفاجا يوم الثلاثاء المقبل، لافتًا إلى أنه يجري حاليًا تجهيز 40 أتوبيسا تقريبًا، لتنقل هذه العائلات من ميناء سفاجا إلى منازلهم.



وأكد أحمد موسى، على أن الدولة العظيمة تعتبر مواطنها رقم 1 في كافة أنحاء العالم، وتهتم به، مذكرًا بمواقف الدولة المصرية في أزمات ووهان وأوكرانيا، ومؤخرًا السودان، قائلًا إن الدولة المصرية تتحرك على مدار الساعة من أجل مواطنيها.