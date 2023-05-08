زلزال يضرب وسط الإكوادور

ضرب زلزال بلغت قوته 5.6 درجة على مقياس ريختر وسط الاكوادور صباح اليوم. وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيان ان الزلزال وقع على عمق 100 كم بالقرب من مدينة كوينكا .



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