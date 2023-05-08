سامح شكري يؤكد أن مصر استقبلت 57 ألف سوداني منذ بدء الأزمة

أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أن مصر تشدد على وجوب الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة في السودان وعدم تعرضها للخطر الانهيار والحيلولة دون أي تدخل خارجي في الشأن السوداني تجنبًا لتأجيج الصراع وتهديد السلم والامن الإقليميين.

وأضاف "شكري"، خلال كلمته باجتماع وزراء الخارجية العرب بجامعة الدول العربية برئاسة مصر، الأحد، أن مصر قامت بجهود حثيثة واتصالات مكثفة مع كافة الأطراف السودانية والإقليمية والدولية على مستوى مسئولي الدول والمنظمات للتباحث حول سبل الخروج من الازمة الحالية؛ لمساعدة السودان في الخروج من أزمته.



وتابع وزير الخارجية، أن مصر استقبلت بكل ترحيب منذ بداية الأزمة أكثر من 57 ألفا من الأشقاء السودانيين، فضلًا عن مساهمتها في إجلاء أكثر من 4 آلاف مواطن اجنبي فضلًا عن 6 آلاف من الرعايا المصريين، بما يعكس جانبا هاما من جوانب الأزمة وأثرها الإنسانية المرشحة للتفاهم حال استمرار التردي في الأوضاع في السودان.

وجدد التشديد على ضرورة الوقف الفوري والعام والشامل لإطلاق النار في السودان، وضمان الالتزام به حقنًا للدماء السودانية، وحفاظًا على أمن وسلامة المدنيين ومقدرات الشعب السوداني الشقيق.