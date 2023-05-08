شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "الصحة العالمية" تعلق مجددًا بشأن الأوضاع في السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حذر أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، من أزمة كبيرة تواجه السودان بعد ضعف النظام الصحي بسبب الأزمة الحالية، موضحًا أن 16% فقط من المؤسسات الصحية ما زالت تعمل و23% تعمل بطاقة جزئية و61% متوقفة تماما عن العمل.



وأكد “المنظري”، خلال تصريحاته لـ فضائية “إكسترا نيوز”، أن منظمة الصحة العالمية تهدف لضمان سلامة وأمن العاملين في القطاع الصحي بالسودان، لافتًا إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 550 حالة وفاة والإصابات إلى 4900 مصاب.



ونوه بأن هناك ترديا لنظم التقصي الوبائي في السودان، رغم أهمية الدور الذي يقوم به من جمع العينات بشأن الأمراض المعدية المرتبطة بالنواقل، كالملاريا والحمى النزفية، بالإضافة إلى أزمة في توفير إمدادات المياه والكهرباء وأجهزة الأكسجين والأدوية والأدوات الجراحية لمرضى ومصابي الحرب.