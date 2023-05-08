شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أحمد موسى يشيد باستقبال مصر للأشقاء السودانيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أشاد الإعلامي أحمد موسى، باستقبال مصر للأشقاء السودانيين النازحين من ويلات الحرب في بلادهم، لافتًا إلى موقف مصر الإنساني، حيث تستقبل النساء والأطفال وكبار السن دون تأشيرة دخول.



وقال أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، إن "مدينة نصر بقت مكتظة بالآلاف من أشقائنا السودانيين، وشارع العشرين في فيصل والهرم أيضًا".



وتابع: "بكلمكم على مناطق مش خيام؛ فيه سودانيين بيشتروا شقق وبيوت دلوقت؛ مصر عمرها ما عملت خيمة لحد".



كما أشار أحمد موسى، إلى أن الجاليات الأجنبية التي تم إجلائها من السودان إلى مصر؛ وجهوا الشكر للرئيس السيسي، مؤكدًا أن مصر تملك مؤسسات منتبهة على مدار الساعة، وأن مصر تمارس دورها التاريخي في نشر الأمن والسلام في السودان.