انت الان تتابع خبر اعتقال متهمين بحوزتهما 20 ألف حبة مخدرة في بابل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "وفق معلومات استخبارية دقيقة ومن خلال كمين محكم تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن بابل التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع من القاء القبض على متهمين اثنين بحوزتهما (٢٠٠٠٠) الف حبة مخدرة وكيلو من مادة الكرستال المخدرة".



وأضاف أن عملية القبض تمت "اثناء محاولة المتهمين عبور سيطرة الحمزة الغربي، حيث تم تسليمهما مع المضبوطات اصوليا الى الجهات ذات الاختصاص".

