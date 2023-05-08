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اعتقال متهمين بحوزتهما 20 ألف حبة مخدرة في بابل

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "وفق معلومات استخبارية دقيقة ومن خلال كمين محكم تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن بابل التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع من القاء القبض على متهمين اثنين بحوزتهما (٢٠٠٠٠) الف حبة مخدرة وكيلو من مادة الكرستال المخدرة".

وأضاف أن عملية القبض تمت "اثناء محاولة المتهمين عبور سيطرة الحمزة الغربي، حيث تم تسليمهما مع المضبوطات اصوليا الى الجهات ذات الاختصاص".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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