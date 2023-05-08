انت الان تتابع خبر الأمم المتحدة توجه دعوة لـ"طالبان" بشأن عقوبات الجلد والإعدام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وحسب التقرير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان "يوناما"، فإن "حركة طالبان جلدت 274 رجلا و58 سيدة وصبيين اثنين علنا في الأشهر الستة الماضية وحدها".

وقالت فيونا فريزر، رئيسة قسم حقوق الإنسان في البعثة، إن "العقوبة البدنية انتهاك لاتفاقية مناهضة التعذيب، ويجب أن تتوقف، أدعو إلى وقف فوري لتنفيذ أحكام الإعدام".



وذكرت وزارة خارجية "طالبان" ردا على ذلك أن القوانين الأفغانية تحدد وفقا للقواعد الإسلامية، وأن الغالبية العظمى من الأفغان تتبع تلك القواعد.

وقالت الوزارة في بيان: "في حالة التعارض بين القانون الدولي لحقوق الإنسان والشريعة الإسلامية، فالحكومة ملزمة باتباع الشريعة الإسلامية".

وقد بدأت حركة "طالبان" تنفيذ مثل هذه العقوبات بعد فترة وجيزة من وصولها إلى السلطة منذ قرابة العامين على الرغم من الوعود الأولية بحكم أكثر اعتدالا مقارنة بفترة حكمها السابقة في تسعينيات القرن الماضي.

في الوقت نفسه شددت الحركة القيود المفروضة على النساء تدريجيا، ومنعتهن من دخول الأماكن العامة كالحدائق والصالات الرياضية.