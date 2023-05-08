انت الان تتابع خبر طفلة يابانية تستعد لتسلق أعلى قمة في أفريقيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تسلق جبل كليمنجارو البالغ ارتفاعه 5895 متراً في تنزانيا هو ما "حلمت به دائماً" المتسلقة الشابة التي تعيش في كوفو بمحافظة ياماناشي بوسط اليابان.

وتأمل ري ووالدتها في السفر إلى أفريقيا في وقت مبكر من هذا الصيف، إذا تمكنتا من تأمين الأموال للرحلة.



ومحافظة ياماناشي هي موطن جبل فوجي وبعض أعلى قمم الجبال في اليابان. وأصبحت ري من محبي الجبال عندما شاركت في حدث محلي لتسلق الجبال وهي في الرابعة من عمرها.

وكبرت ري لتذهب للتسلق حتى في طريق عودتها من الحضانة، وأكملت وهي في سن السابعة مساراً بطول 43 كيلومتراً على امتداد سلسلة جبال ياتسوجاتاكي التي تمتد عبر محافظتي ياماناشي وناجانو.

وتقول ري دائماً إنها ترى أن الجبال "مثل الحديقة". ويعد الاستمتاع بالمناظر الطبيعية والطعام بعد التسلق إلى القمة هو الشيء الأكثر جاذبية في تسلق الجبال بالنسبة لطالبة الصف السادس الابتدائي.