انت الان تتابع خبر أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - في بغداد:
سعر شراء الدولار 146,250 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 750 دينار عن يوم أمس.
سعر بيع الدولار 144,250 لكل 100 دولار
سعر بيع الدولار 143,750 لكل 100 دولار
سعر شراء الدولار 145,750 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 1000 دينار عن يوم أمس.
سعر بيع الدولار 143,750 لكل 100 دولار
في الشمال:
سعر شراء الدولار 146,250 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 750 دينار عن يوم أمس.
سعر بيع الدولار 144,250 لكل 100 دولار
في الجنوب:
سعر شراء الدولار 145,750 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 1000 دينار عن يوم أمس.
سعر بيع الدولار 143,750 لكل 100 دولار