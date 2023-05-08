انت الان تتابع خبر أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في بغداد:

سعر شراء الدولار 145,750 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 1000 دينار عن يوم أمس.

سعر بيع الدولار 143,750 لكل 100 دولار

في الشمال:

سعر شراء الدولار 146,250 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 750 دينار عن يوم أمس.



سعر بيع الدولار 144,250 لكل 100 دولار

في الجنوب:

سعر شراء الدولار 145,750 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 1000 دينار عن يوم أمس.

سعر بيع الدولار 143,750 لكل 100 دولار

