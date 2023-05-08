محافظة أسوان تعمل على تعقيم المعابر لاستقبال العائدين من السودان (التفاصيل)

أفادت قناة "إكسترا نيوز" بأن مصر كثفت الجهود بمعبري أرقين وقسطل البريين على الحدود مع السودان بجانب موقف كركر، لتقديم الخدمات للمصريين والسودانيين ورعايا الدول العائدين من السودان.



وقالت القناة إن محافظة أسوان شددت على تكثيف الجهود بتلك المعابر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأضافت المحافظة أنه يتم تكثيف أعمال النظافة العامة والتطهير والتعقيم داخل هذه المعابر، إلى جانب تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المدعمة بالتخصصات المختلفة داخل سيارات الإسعاف الثابتة والمتنقلة.



وأشارت إلى توفير المستلزمات الطبية الذي يتوازى مع رفع الاستعداد في مستشفيات محافظة أسوان والمحافظات المجاورة، وإمداد المستشفيات بأعداد إضافية من الأطباء في جميع التخصصات، فضلًا عن مضاعفات إعداد فرق الطب الوقائي في أسوان والمناطق الحدودية.