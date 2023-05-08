شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عادل عبد الغفار يكشف عن رابط إلكتروني لتسجيل الطلاب العائدين من السودان بالجامعات المصرية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إن الوزارة ستطرح يوم 13 مايو رابطا إلكترونيا لتمكين الطلاب العائدين من السودان من التسجيل بالجامعات المصرية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، خلال برنامج مساء دى إم سى، المذاع على قناة دي إم سى، أن الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعات الخاص والأهلية يضع البنود التنفيذية الخاصة بالقواعد التي تسبق تحويل الطلاب.



وأوضح المتحدث باسم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن يوم السبت المقبل 13 مايو سيكون هناك رابط إلكتروني لمجلس الأعلى للجامعات يستطيع الطالب أن يدخل ويسجل البيانات التي ستعلن في بيان صحفى خلال الأيام المقبلة.

وتابع عادل عبد الغفار:"سيحصل الطالب على إفادة أن الجامعة التي يريد أن يدرس عليها معتمدة أو غير معتمدة وبالتالي سيتوجه إلى أقرب جامعة خاصة أو أهلية بأقرب منطقة يوجد بها وإذا كان لديه أوراق سيقدمها وإذا لم يكن لديه أوراق يقدم ما يفيد أنه يتواجد بالجامعة".