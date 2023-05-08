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القوة الجوية العراقية.. 92 عاما من العطاء والانجازات العسكرية والانسانية

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بغداد - ياسين صفوان - اثنان وتسعون عاما من الانجاز بعد التأسيس سور سماء العراق المنيع ودرعه الحصين يحتفي بهذه الذكرى في قاعدة الشهيد علي فليح الجوية.
قاىد القوة الجوية تحدث عن تسليم واستلام طائرات السوبر موشاك الباكستانية التي اضيفت لاسطول القوة الجوية العراقية بالتزامن مع عيد تأسيسها .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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