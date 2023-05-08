صحيفة كويتية تبرز توجيه الرئيس السيسي بضمان العودة الآمنة للمصريين من السودان

أبرزت صحيفة "الأنباء" الكويتية، الصادرة، صباح اليوم الإثنين، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضمان العودة الآمنة للمصريين من السودان، وكذلك توفير ما يلزم من خدمات "إغاثية وطبية وغذائية" فى المعابر البرية بين مصر والسودان.

وذكرت الصحيفة -تحت عنوان "السيسي يوجه بضمان العودة الآمنة للمصريين من السودان"- أن الرئيس السيسي اطلع- خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين- على مستجدات عملية إجلاء المواطنين المصريين من السودان وتسهيل عودتهم إلى أرض الوطن دون عوائق.

وأشارت إلى أن الاجتماع يأتي في ضوء الدور الذي تقوم به مصر، حكومة وشعبا، في الوقوف إلى جانب الشعب السوداني في الأزمة الراهنة التي يمر بها، بالإضافة إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها للدفع في اتجاه التوصل إلى حل سلمي للأزمة يعيد الأمن والاستقرار للسودان.