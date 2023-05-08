شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجلس الأمن السيبراني يتصدى بنجاح لهجمات إرهابية سيبرانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، اليوم الأحد، أن العديد من التنظيمات الإرهابية السيبرانية تعمل حاليًا على تنفيذ هجمات سيبرانية ضده.

وقال المجلس، عبر حسابه الرسمي على تويتر: "تمكنت الجهات من صد جميع الهجمات بنجاح، ويعود ذلك إلى التعاون الفعال بين الجهات المختلفة، وتفعيل منظومات الطوارئ السيبرانية".

وأضاف "نحن ملتزمون بالعمل بجد لحماية وطننا من أي تهديدات سيبرانية محتملة في المستقبل، تحت ظل قيادتنا الحكيمة".

وكان مجلس الأمن السيبراني والفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي دعا أمس السبت، جميع الجهات الحكومية والخاصة إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من الهجمات السيبرانية، وتفعيل منظومة الطوارئ السيبرانية، والتنسيق مع الجهات المعنية وإبلاغها عند حدوث أي طارئ.