شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وارسو تتهم موسكو بالاستفزاز..بعد مناورة مقاتلة روسية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انتقدت وارسو مناورة مقاتلة روسية اقتربت بشكل خطير من طائرة بولندية، حسب الحكومة البولندية.

وقال المتحدث باسم الحكومة البولندية، بيوتر مولر، لمحطة "تي في بي" العامة، اليوم الإثنين، إن موسكو تحاول صرف الانتباه عن إخفاقات جيشها في أوكرانيا، وتسعى إلى إقناع الشعب الروسي بهذا النوع من الوقائع.

وقال حرس الحدود البولندي يوم الجمعة الماضي، إن مقاتلة روسية اقتربت من طائرة بولندية كانت في مهمة دورية لوكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس"، فوق البحر الأسود.

وقال حرس الحدود، إن المقاتلة الروسية من طراز "سو 35"، نفذت "مناورات عدوانية وخطيرة".

وفقد طاقم الطائرة البولندية السيطرة على المروحية بصورة مؤقتة، بسبب الاضطرابات التي خلفتها المقاتلة النفاثة.