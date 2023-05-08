شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توقعات بنمو حركة الطائرات والمسافرين عبر مطارات الدولة 50% بحلول 2030 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توقّعت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، نمو حركة الطائرات والمسافرين عبر مطارات الدولة بـ 50% بحلول 2030، وبزيادة سنوية متوقعة بـ 5%؜.

وأوضح مدير عام الهيئة سيف السويدي عبر 24، أن نسبة 5% سنويًا مرشحة إلى الارتفاع، وأنها من ضمن الأعلى عالميًا.



وقال: "توقعاتنا للنّمو مدعومة بالأرقام الحالية ومستهدفات المستقبل، التي تستند إلى خطط المطارات الوطنية للتوسع وخطط الناقلات الوطنية وطلبات الطائرات الجديدة ودعم الحكومة لقطاع السياحة ممثلة في الاستراتيجية الوطنية للسياحة وتوقعات التقارير الدولية بشأن نمو النقل الجوي في الشرق الأوسط".

