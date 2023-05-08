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انت الان تتابع خبر لجنة الاستئناف تناقش طلب نادي النجف وتتخذ عدة قرارات والان مع التفاصيل
2023-05-08 | 15:03
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أعلنت لجنة الاستئناف في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن مناقشة طلب نادي النجف الرياضي وإصدار عدداً من القرارات بشأنه.
1- تعديل قرار لجنة الانضباط بالعدد 53 في 3/4/2023 .
2- معاقبة مشرف فريق نادي النجف (فاضل محمد علي) بالإيقاف لمدة ثلاث سنواتٍ ومنعه من دخول الملاعب استناداً لأحكام المادة 9 الفقرة 9 والفقرة 10 من لائحةِ الانضباط، وبغرامةٍ ماليةٍ قدرها (10000000) عشرة ملايين دينار عراقي استناداً لأحكام المادة 52 الفقرة 7 من لائحةِ الانضباط.
3- معاقبة مدرب فريق نادي النجف (عبد الغني شهد) بالإيقاف لمرحلةٍ واحدةٍ (2022/2023) استناداً لأحكام المادة 52 الفقرة 4 من لائحةِ الانضباط .
4- معاقبة نادي النجف بغرامةٍ ماليةٍ قدرها (10000000) عشرة ملايين دينار عراقي استناداً لأحكام المادة 8 الفقرة 3 من لائحةِ الانضباط .
5- واستناداً إلى أحكام المادة 45/أ من نظام المسابقات لسنة 2023-2022 "تدفع الغراماتُ المفروضة على أي نادٍ أو على لاعبيه أو ممثليه أو ملاكه التدريبيّ إلى الاتحاد من قبل النادي خلال مدة أقصاها 72 ساعةً من تاريخ إصدار العقوبة أو يتم خصمها تلقائياً من عوائد النادي لدى الاتحاد إن وجدت، وبخلافه يمنع النادي من خوض مباراته، ويعدُّ خاسرا (3-0) في أول مباراةٍ يخوضها في جدول مباريات الدوري ضمن مدة العقوبة".