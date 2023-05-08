الكونجرس يتحرك ضد وزير خارجية أمريكا وتهديدات بمحاكمته

تهديدات بالمحاكمة
وهدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، مايكل ماكول، بمحاكمة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بتهمة ازدراء الكونجرس، بشأن التحقيق في انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.
وحسب شبكة "سي إن إن"، أرسل ماكول الرسالة إلى بلينكن بعد أن أدلى وزير الخارجية بشهادته أمام الكونجرس في مارس بشأن سحب القوات في عام 2021.
ووفقًا لعضو الكونجرس الجمهوري، قدمت وزارة الخارجية معلومات "غير كاملة"، ونتيجة لذلك "انتهكت وزارة الخارجية واجبها القانوني" وعليها الآن تقديم البيانات الكاملة على الفور.
ويمنح ماكول بلينكن مرة ثالثة حتى 11 مايو للامتثال طوعا وإلا سيذهب إلى أبعد من ذلك في إجراءات محاكمة الازدراء.
ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية هذه الخطوة بأنها "تصرف غير مثمر" وأعربت عن أسفها لها.
وطلب ماكول من بلينكن مرتين بتقديم وثائق حول "الانسحاب الكارثي" للقوات الأمريكية من أفغانستان.
وطلبت اللجنة وثائق من وزارة الخارجية تتعلق بانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان اعتبارًا من أغسطس 2021، لكن الطلبات لم تُلب بالكامل.
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