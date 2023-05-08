انت الان تتابع خبر أوغلو: القيادة السورية ليست قادرة على توفير الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال خلال مقابلة على قناة "سي إن إن تورك" التلفزيونية، أن "أنقرة تعتزم مناقشة عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم بالتعاون مع دمشق والأمم المتحدة خلال محادثات وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران وسوريا المقرر عقدها في 10 ايار في موسكو".وأضاف: "سنناقش كيفية إعادة اللاجئين السوريين بأمان إلى وطنهم، ولكن للقيام بذلك، نحن بحاجة إلى تمهيد الطريق، وضمان الأمن والاستقرار، وللقيام بذلك سيكون من الضروري التعاون مع القيادة السورية والأمم المتحدة"، لافتاً إلى أنه "في الوقت الحالي، القيادة السورية غير قادرة على ضمان العودة الآمنة للاجئين".

وكانت الجامعة العربية أعلنت في بيان، أمس الأحد، بعد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب، عودة سوريا إلى مقعدها في المنظمة بعد حوالي 12 عاما من تعليق مشاركتها، لكنها لم تصدر بياناً توضح بالتفصيل شروط هذه العودة أو خارطة الطريق، التي بنيت على أساسها، إنما اكتفت بالإشارة إلى أن القرار تضمن التزامًا بالحوار المستمر مع الحكومات العربية للتوصل تدريجياً إلى حل سياسي للصراع.

كما نص القرار على تشكيل لجنة اتصالات مكونة من السعودية وجيران سوريا ولبنان والأردن والعراق لمتابعة التطورات.