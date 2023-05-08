البديوي: القيادة العسكرية الموحدة مفخرة خليجية

جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون في مدينة الرياض.
وأوضح الأمين العام خلال الزيارة أن إنشاء وتفعيل القيادة العسكرية الموحدة يأتي إيمانا من قادة دول مجلس التعاون بأهمية التنسيق وتوحيد الجهود بين القوات المسلحة، وأن القيادة العسكرية الموحدة تعد من أكبر الإنجازات العسكرية الخليجية المشتركة، مشيدًا بالجهود وعمل ضباط صف وأفراد دول مجلس التعاون في القيادة العسكرية الموحدة.
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