البديوي: القيادة العسكرية الموحدة مفخرة خليجية

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، أن القيادة العسكرية الموحدة مفخرة خليجية ونموذج يحتذى به وتعد من أبرز المكتسبات الهامة لمسيرة مجلس التعاون، لإسهاماتها الكبيرة في توحيد وتنسيق الجهود العسكرية لتأمين أمن واستقرار دول المجلس والدفاع عنها ضمن إطار اتفاقية (الدفاع المشترك) وذلك من خلال وجود قيادة عسكرية خليجية مشتركة وموحدة لدول المجلس.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون في مدينة الرياض.

وأوضح الأمين العام خلال الزيارة أن إنشاء وتفعيل القيادة العسكرية الموحدة يأتي إيمانا من قادة دول مجلس التعاون بأهمية التنسيق وتوحيد الجهود بين القوات المسلحة، وأن القيادة العسكرية الموحدة تعد من أكبر الإنجازات العسكرية الخليجية المشتركة، مشيدًا بالجهود وعمل ضباط صف وأفراد دول مجلس التعاون في القيادة العسكرية الموحدة.