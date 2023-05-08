من جانبه، أكد مدير إدارة المساعدات العاجلة بمركز الملك سلمان للإغاثة فهد العصيمي أن المساعدات ستنقل عند وصولها إلى المناطق المتضررة في السودان، كما سيقيم الوضع الإنساني ميدانيا.
وكشف مدير إدارة المساعدات العاجلة بمركز الملك سلمان للإغاثة أن طلائع الجسر الإغاثي السعودي ستنطلق غدا بطائرتان.
كانت هذه تفاصيل خبر غدا.. انطلاق أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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