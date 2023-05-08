البرهان: معظم مجموعات قوات الدعم السريع وضعت سلاحها وانضمت إلى الجيش السوداني

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، القائد العام للقوات المسلحة السودانية، أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على الأشخاص الذين يزعزعون استقرار السودان، لها تأثير على قوات الدعم السريع.

وقال البرهان، في مداخلة هاتفية بفضائية "القاهرة الإخبارية" مساء الاثنين،: "نريد تأثيرًا على الأرض ووقف القتال، وخروج المقاتلين الأجانب المعلوم للجميع أن قوات الدعم السريع استعانوا بهم".

وأشار القائد العام للقوات المسلحة السودانية إلى أن العديد من المقاتلين الأجانب موجودون في وسط إفريقيا، مشددًا على أهمية خروجهم من وسط الخرطوم ومناطق السكان.

وكشف البرهان أن "معظم مجموعات قوات الدعم السريع وضعت سلاحها وانضمت إلى القوات المسلحة"، متابعاً: "نرحب بالوطنيين الذين يريدون أن يكونوا جزءًا من منظومة الدفاع عن الدولة السودانية، انضموا إلينا لتعملوا مع إخوانكم على حماية الدولة السودانية".