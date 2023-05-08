وفاة أشهر جاسوسة للموساد في مصر

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وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية إن الجاسوسة الأشهر حاولت اختراق مصر والسفر عبر البلاد، ومراقبة أي زاوية عسكرية محتملة، ومراقبة الأحداث غير العادية، والاستماع إلى ما تقوله النخب، وإقامة العلاقات.
وعملت بيدرو على التجسس على الجيش المصري خلال فترة حكم الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، إبان فترة الحروب واشتعال الصراع بين البلدين، إذ حصلت على تأشيرة دخول إلى مصر بعد أن أبلغت السلطات أنها مهتمة بدراسة علم الآثار.
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